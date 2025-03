Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180

“Сегодня Raptor достиг 268,9 бара (показатель давления в камере сгорания), побив предыдущий рекорд, установленный потрясающим российским РД-180”, — написал он, отметив отличную работу своей команды.

По данным НПО “Энергомаш”, давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.

В начале февраля глава SpaceX сообщил об успешном первом прожиге ракетного двигателя Raptor, который будет установлен на корабль Starship. По словам бизнесмена, с его помощью можно будет отправлять аппараты к другим планетам.

​Американский двигатель работает на жидком метане и жидком кислороде. По задумке разработчиков, его можно будет использовать повторно. В Raptor планируется использовать замкнутую схему с полной газификацией компонентов, как и в российских двигателях, в том числе РД-180.

Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY

— Elon Musk (@elonmusk) 11 лютого 2019 р.

Напоминаем, грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX впервые приводнился в Тихом океане в темное время суток.