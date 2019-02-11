Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Двигатель Raptor, разрабатываемый американской компанией SpaceX, побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания. Об этом заявил глава компании Илон Маск в своем Twitter, передает УНН.
“Сегодня Raptor достиг 268,9 бара (показатель давления в камере сгорания), побив предыдущий рекорд, установленный потрясающим российским РД-180”, — написал он, отметив отличную работу своей команды.
По данным НПО “Энергомаш”, давление в камере сгорания РД-180 составляет 266,7 бар.
В начале февраля глава SpaceX сообщил об успешном первом прожиге ракетного двигателя Raptor, который будет установлен на корабль Starship. По словам бизнесмена, с его помощью можно будет отправлять аппараты к другим планетам.
Американский двигатель работает на жидком метане и жидком кислороде. По задумке разработчиков, его можно будет использовать повторно. В Raptor планируется использовать замкнутую схему с полной газификацией компонентов, как и в российских двигателях, в том числе РД-180.
Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY— Elon Musk (@elonmusk) 11 лютого 2019 р.
Напоминаем, грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX впервые приводнился в Тихом океане в темное время суток.