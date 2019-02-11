Маск заявив про перевагу двигуна SpaceX над російським РД-180
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двигун Raptor, що розробляється американською компанією SpaceX, побив рекорд російського РД-180 за рівнем тиску в камері згоряння. Про це заявив глава компанії Ілон Маск в своєму Twitter, інформує УНН.
“Сьогодні Raptor досяг 268,9 бара (показник тиску в камері згоряння), побивши попередній рекорд, встановлений приголомшливим російським РД-180”, — написав він, зазначивши відмінну роботу своєї команди.
За даними НПО “Енергомаш”, тиск в камері згоряння РД-180 становить 266,7 бар.
На початку лютого голова SpaceX повідомив про успішний перше пропалювання ракетного двигуна Raptor, який буде встановлений на корабель Starship. За словами бізнесмена, з його допомогою можна буде відправляти апарати до інших планет.
Американський двигун працює на рідкому метані і рідкому кисні. За задумом розробників, його можна буде використовувати повторно. У Raptor планується використовувати замкнуту схему з повною газифікацією компонентів, як і в російських двигунах, в тому числі РД-180.
Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY— Elon Musk (@elonmusk) 11 лютого 2019 р.
Нагадуємо, вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX вперше приводнився в Тихому океані в темний час доби.