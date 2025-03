Маск заявив про перевагу двигуна SpaceX над російським РД-180

“Сьогодні Raptor досяг 268,9 бара (показник тиску в камері згоряння), побивши попередній рекорд, встановлений приголомшливим російським РД-180”, — написав він, зазначивши відмінну роботу своєї команди.

За даними НПО “Енергомаш”, тиск в камері згоряння РД-180 становить 266,7 бар.

На початку лютого голова SpaceX повідомив про успішний перше пропалювання ракетного двигуна Raptor, який буде встановлений на корабель Starship. За словами бізнесмена, з його допомогою можна буде відправляти апарати до інших планет.

Американський двигун працює на рідкому метані і рідкому кисні. За задумом розробників, його можна буде використовувати повторно. У Raptor планується використовувати замкнуту схему з повною газифікацією компонентів, як і в російських двигунах, в тому числі РД-180.

