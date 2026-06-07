Марта Кос и Георге Хаждер совершили сплав по Днестру и обсудили экологические вопросы
Киев • УНН
Марта Кос и Георге Хаждер обсудили загрязнение Днестра из-за обстрелов рф во время сплава. Чиновники рассмотрели мониторинг воды и защиту природы.
Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос и министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сплавились на байдарках по Днестру. Во время маршрута они обсудили вопросы загрязнения реки и защиты природных зон. Об этом сообщает News Maker, передает УНН.
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Во время официального визита еврокомиссара в Молдову чиновники прошли на байдарках маршрут Слобозия-Душка — Оницканы. Во время сплава участников застали сильный дождь и ветер, однако они продолжили движение по реке.
Дождь и сильный ветер нас не остановили, мы продолжили грести по Днестру с той же решимостью, с которой Молдова идет по европейскому пути: несмотря на препятствия, мы движемся вперед
Стороны обсудили проблему загрязнения Днестра, которая возникла в марте после удара россии по гидроэнергетической инфраструктуре в Украине. Молдавский министр поблагодарил еврокомиссара за поддержку Европейского Союза в решении этой проблемы.
После завершения сплава участники продолжили общение с журналистами и представителями гражданского общества. Они обсудили варианты мониторинга качества воды и защиты природных зон.
Напомним
Из-за обстрелов рф в Днестре зафиксировано превышение нефтепродуктов в 2,5 раза. Загрязнение движется к Одессе и угрожает питьевому водозабору Молдовы.