Марсоход Perseverance ищет место для временной парковки, чтобы переждать солнечное соединение

Цитата

"Завершили неделю занятий наукой на скале "Бастид". Я снова отправился в путь и ищу хорошее "место для парковки", чтобы переждать солнечное соединение (когда Солнце блокирует сигналы на Марс). Множество "парковочных" мест на выбор", - говорится в сообщении.

Wrapped up a good week of science at "Bastide" rock. I've hit the road again and I'm on the lookout for a good "parking spot" to wait out solar conjunction (when the Sun blocks signals to Mars). Lots of "parking" spaces to choose from.



Location map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/OV9PgNB3F5

- NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 23, 2021

Детали

В частности, на странице опубликовали интерактивную карту, на которой зображано траекторию путешествия марсохода на Красной карте.

Напомним

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) добыл уже второй образец марсианского грунта.