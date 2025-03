Марсохід Perseverance шукає місце для тимчасового паркування, щоб перечекати cонячне з'єднання

Цитата

“Завершили тиждень занять наукою на скелі „Бастід“. Я знову вирушив у дорогу і шукаю гарне „місце для парковки“, щоб перечекати сонячне з’єднання (коли Сонце блокує сигнали на Марс). Безліч „паркувальних“ місць на вибір”, — йдеться в повідомленні.

Wrapped up a good week of science at “Bastide” rock. I’ve hit the road again and I’m on the lookout for a good “parking spot” to wait out solar conjunction (when the Sun blocks signals to Mars). Lots of “parking” spaces to choose from.



Location map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/OV9PgNB3F5

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 23, 2021

Деталі

Зокрема, на сторінці опублікували інтерактивну мапу, на якій зображано траєкторію подорожі марсоходу на Червоній карті.

Нагадаємо

Марсохід Perseverance у межах дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) добув вже другий зразок марсіанського ґрунту.