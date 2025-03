Легендарный игрок Тоттенхэма Гривз умер в возрасте 81 года

Детали

Гривз, перенесший инсульт шесть лет назад, начал свою карьеру в ФК "Челси" и в период с 1957 по 1961 год забил за лондонский клуб рекордные на тот момент 124 гола в лиге.

Он играл за "Тоттенхэм" с 1961 по 1970 год, забив 266 голов в 379 матчах - рекорд, который все еще никто не побил.

Гривз входил в состав сборной Англии, которая выиграла чемпионат мира 1966 года, и забил 44 гола в 57 международных матчах. Джимми Гривза считают одним из лучших нападающих Англии.

266 goals. 379 appearances.



Not just Tottenham Hotspur's record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen pic.twitter.com/rQxyjBFofH

- Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021