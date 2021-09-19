Легендарный игрок Тоттенхэма Гривз умер в возрасте 81 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Бывший нападающий сборной Англии Джимми Гривз умер в возрасте 81 года, сообщил в воскресенье клуб Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур", передает УНН.
Детали
Гривз, перенесший инсульт шесть лет назад, начал свою карьеру в ФК "Челси" и в период с 1957 по 1961 год забил за лондонский клуб рекордные на тот момент 124 гола в лиге.
Он играл за "Тоттенхэм" с 1961 по 1970 год, забив 266 голов в 379 матчах - рекорд, который все еще никто не побил.
Гривз входил в состав сборной Англии, которая выиграла чемпионат мира 1966 года, и забил 44 гола в 57 международных матчах. Джимми Гривза считают одним из лучших нападающих Англии.
266 goals. 379 appearances.
Not just Tottenham Hotspur's record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen pic.twitter.com/rQxyjBFofH