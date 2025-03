Легендарний гравець Тоттенхема Грівз помер у віці 81 року

Деталі

Грівз, котрий переніс інсульт шість років тому, почав свою кар'єру в ФК "Челсі" і в період з 1957 по 1961 рік забив за лондонський клуб рекордні на той момент 124 голи в лізі.

Він грав за "Тоттенхем" з 1961 по 1970 рік, забивши 266 голів в 379 матчах - рекорд, який все ще ніхто не побив.

Грівз входив до складу збірної Англії, яка виграла чемпіонат світу 1966 року, і забив 44 голи в 57 міжнародних матчах. Джиммі Грівза вважають одним з найкращих нападників Англії.

266 goals. 379 appearances.



Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen pic.twitter.com/rQxyjBFofH

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021