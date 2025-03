Лава затапливает остров Ла-Пальма после нового обрушения кратера вулкана

Детали

По данным Национального геологического института Испании (ING), в воскресенье произошел 21 сейсмическое движение, сильнейшее из которых - 3,8 балла.

Как сообщил Reuters пресс-секретарь ING Ставрос Мелетлидис, в субботу произошло частичное обрушение конуса у выходного отверстия вулкана.

"Обрушение северного фланга вулкана Кумбре-Велья вызвало выброс больших блоков материала и появление новых потоков, которые проходят через уже эвакуированые районы, - сообщил в Твиттер Департамент национальной безопасности Испании. - Лава достигла промышленной зоны Камино-де-ла-Гата и новых зданий" .

"Лава покрыла 493 гектара земли", - сообщил технический директор организации "План действий в случае вулканической катастрофы на Канарских островах" (Pevolca) Мигель Анхель Моркуенде.

В субботу у вулкана была замечена молния. Исследование, опубликованное в 2016 году журналом Geophysical Research Letters, показало, что во время извержений вулканов могут возникать молнии, так как происходит столкновение частиц пепла, что создает электрический заряд.

Добавим

Около 6тысяч человек были эвакуированы из своих домов на острове Ла-Пальма, где проживает около 83 тысяч населения.

По данным Канарского вулканического института, реки лавы разрушили 1 186 домов с момента извержения 19 сентября.

There has just been a collapse at the north flank of the #LaPalma #volcano recorded live by IGME personnel #CumbreVieja #geohazard #LaPalmaEstamosContigo pic.twitter.com/cmSb9lh4my

- Noche de Volcanes (@nochedevolcanes) October 9, 2021