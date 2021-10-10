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Лава затоплює острів Ла-Пальма після нового обвалення кратера вулкана

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Брили розплавленої лави розміром з триповерхові будівлі зафіксували на схилах пагорба вулкану на іспанському острові Ла-Пальма. В суботу сталося часткове обвалення конуса біля вихідного отвору вулкану. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними Національного геологічного інституту Іспанії (ING), в неділю стався 21 сейсмічний рух, найсильніший з яких - 3,8 бали.

Як повідомив Reuters прессекретар ING Ставрос Мелетлідіс, в суботу сталося часткове обвалення конуса біля вихідного отвору вулкана.

"Обвалення північного флангу вулкана Кумбре-Велья викликало викид великих блоків матеріалу і появу нових потоків, які проходять через вже евакуйовані райони, - повідомив в Твіттер Департамент національної безпеки Іспанії. - Лава досягла промислової зони Каміно-де-ла-Гата і нових будівель".

"Лава покрила 493 гектара землі", - повідомив технічний директор організації "План дій в разі вулканічної катастрофи на Канарських островах" (Pevolca) Мігель Анхель Моркуенде.

В суботу біля вулкану була помічена блискавка. Дослідження, опубліковане в 2016 році журналом Geophysical Research Letters, показало, що під час вивержень вулканів можуть виникати блискавки, тому що відбувається зіткнення частинок попелу, що створює електричний заряд.

Додамо

Близько 6 тисяч осіб були евакуйовані зі своїх будинків на острові Ла-Пальма, де проживає близько 83 тисячі населення.

За даними Канарського вулканічного інституту, річки лави зруйнували 1 186 будинків з моменту виверження 19 вересня.

There has just been a collapse at the north flank of the #LaPalma #volcano recorded live by IGME personnel #CumbreVieja #geohazard #LaPalmaEstamosContigo pic.twitter.com/cmSb9lh4my

— Noche de Volcanes (@nochedevolcanes) October 9, 2021

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