Объявлены первые награды "Золотого глобуса"

Действие картины происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шерoн Тейт. Главные герои — актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале.

Вместе с Тарантино на победу в этой категории претендовали Ноа Баумбак, который выступил в качестве режиссера и сценариста фильма “Брачная история” (Marriage Story), а также Пон Джун Хо и Хан Джин Вон — за сценарий к фильму “Паразиты” (Gisaengchung), Энтони Маккарти, который написал сценарий к картине “Два папы” (The Two Popes) и Стивен Зеллиан — за работу над фильмом “Ирландец” (The Irishman).

Фильм “Однажды в... Голливуде”, в частности, получил “Золотой глобус” в номинации “Лучшая комедия или мюзикл”. Вместе с фильмом Тарантино за победу в категории “Лучшая комедия или мюзикл” боролись картины “Меня зовут Долемайт” режиссера Крэйга Брюэра, “Кролик Джоджо” режиссера Тайка Вайтити, “Достать ножи” Райана Джонсона и “Рокетмен” Декстера Флетчера.

Брэд Питт завоевал американскую кинопремию “Золотой глобус” в категории “Лучшая мужская роль второго плана в художественном фильме” за роль в фильме “Однажды в... Голливуде”. За награду в этой категории также боролись Том Хэнкс (“Прекрасный день по соседству”), Джо Пеши (“Ирландец”) и Аль Пачино (“Ирландец”), а также Энтони Хопкинс, выдвинутый на премию за работу в фильме “Два папы”.

Американский режиссер Сэм Мендес, снявший военную драму “1917”, получил кинопремию “Золотой глобус” в номинации “Лучший режиссер”.

За престижную награду в этой номинации боролись также американский режиссер Тодд Филлипс, снявший фильм “Джокер”, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, снявший фильм “Паразиты”, Мартин Скорсезе с драмой “Ирландец” и Квентин Тарантино, снявший фильм “Однажды в... Голливуде”.

Премия “Золотой глобус”, ежегодно присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США только “Оскару”. Награда вручается по итогам прошлого года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

Ранее стали известны номинанты на премию “Золотой глобус — 2020”. Объявления претендентов на победу состоялось 9 декабря.

Congratulations to Quentin Tarantino — Best Screenplay — Motion Picture — Once Upon a Time ... in Hollywood ( @OnceInHollywood ). — #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020