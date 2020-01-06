Оголошено перші нагороди "Золотого глобусу"

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Режисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно отримав американську кінопремію “Золотий глобус” в номінації “Кращий сценарій” за роботу над фільмом “Одного разу в ... Голлівуді” (Once Upon a Time ... in Hollywood). 77-я церемонія вручення нагороди проходить в неділю в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія. Трансляцію заходу веде телекомпанія NBC, передає УНН.

Дія картини відбувається в Лос-Анджелесі в 1969 році на тлі подій, пов’язаних з бандою Чарльза Менсона, і вбивства дружини режисера Романа Поланські акторки Шерoн Тейт. Головні герої — актор вестернів Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт). Фільм був вперше представлений на Каннському кінофестивалі.

Разом з Тарантіно на перемогу в цій категорії претендували Ноа Баумбак, який виступив в якості режисера і сценариста фільму “Шлюбна історія” (Marriage Story), а також Пон Джун Хо і Хан Джин Вон — за сценарій до фільму “Паразити” (Gisaengchung), Ентоні Маккарті, який написав сценарій до картини “Два тата” (The Two Popes) і Стівен Зелліан — за роботу над стрічкою “Ірландець” (The Irishman).

Фільм “Одного разу в ... Голлівуді”, зокрема, отримав “Золотий глобус” в номінації “Краща комедія або мюзикл”. Разом з фільмом Тарантіно за перемогу в категорії “Краща комедія або мюзикл” боролися картини “Мене звуть Долемайт” режисера Крейга Брюер, “Кролик Джоджо” режисера Тайка Вайтіті, “Дістати ножі” Райана Джонсона і “Рокетмен” Декстера Флетчера.

Бред Пітт завоював американську кінопремію “Золотий глобус” в категорії “Краща чоловіча роль другого плану в художньому фільмі” за роль у фільмі “Одного разу в ... Голлівуді”. За нагороду в цій категорії також боролися Том Хенкс (“Прекрасний день по сусідству”), Джо Пеші (“Ірландець”) і Аль Пачіно (“Ірландець”), а також Ентоні Хопкінс, висунутий на премію за роботу у фільмі “Два тата”.

Американський режисер Сем Мендес, який зняв військову драму “1917”, отримав кінопремію “Золотий глобус” в номінації “Кращий режисер”. За престижну нагороду в цій номінації боролися також американський режисер Тодд Філліпс, який зняв фільм “Джокер”, південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, який зняв фільм “Паразити”, Мартін Скорсезе з драмою “Ірландець” і Квентін Тарантіно, який зняв фільм “Одного разу в ... Голлівуді”.

Премія “Золотий глобус”, щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, за престижністю поступається в США лише “Оскару”. Нагорода вручається за підсумками минулого року в 25 категоріях, що охоплюють кінематограф і телебачення.

Раніше стали відомі номінанти на премію “Золотий глобус — 2020”. Оголошення претендентів на перемогу відбулося 9 грудня.

Congratulations to Quentin Tarantino — Best Screenplay — Motion Picture — Once Upon a Time... in Hollywood (@OnceInHollywood). — #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

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