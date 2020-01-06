Оголошено перші нагороди "Золотого глобусу"

КИЇВ. 6 січня. УНН. Режисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно отримав американську кінопремію “Золотий глобус” в номінації “Кращий сценарій” за роботу над фільмом “Одного разу в ... Голлівуді” (Once Upon a Time ... in Hollywood). 77-я церемонія вручення нагороди проходить в неділю в місті Беверлі-Хіллз в штаті Каліфорнія. Трансляцію заходу веде телекомпанія NBC, передає УНН.