Кулеба пообщался с Трасс: детали

"По телефону говорил с Лиз Трасс практические шаги по дальнейшему укреплению обороноспособности Украины. Я подчеркнул настоятельную потребность ввести новые санкции против России за ее длительные варварские военные преступления в Украине", - отметил Кулеба.

Также он поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Украины в это важное время.

Call with@trusslizon practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022