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Кулеба поспілкувався з Трасс: деталі

Кулеба поспілкувався з Трасс: деталі

Київ • УНН

 • 81390 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата 

"Телефоном говорив з Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Я підкреслив нагальну потребу ввести нові санкції проти Росії за її тривалі варварські військові злочини в Україні", - зауважив Кулеба.

Деталі

Також він подякував Сполученому Королівству за підтримку України у цей важливий час.

Нагадаємо 

Кулеба обговорив з Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на РФ.

Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022

Українські Національні Новини

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