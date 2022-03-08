Кулеба поспілкувався з Трасс: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
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"Телефоном говорив з Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Я підкреслив нагальну потребу ввести нові санкції проти Росії за її тривалі варварські військові злочини в Україні", - зауважив Кулеба.
Деталі
Також він подякував Сполученому Королівству за підтримку України у цей важливий час.
Нагадаємо
Кулеба обговорив з Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на РФ.
Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022