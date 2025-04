Кулеба поспілкувався з Трасс: деталі

Цитата

"Телефоном говорив з Ліз Трасс про практичні кроки щодо подальшого зміцнення обороноздатності України. Я підкреслив нагальну потребу ввести нові санкції проти Росії за її тривалі варварські військові злочини в Україні", - зауважив Кулеба.

Деталі

Також він подякував Сполученому Королівству за підтримку України у цей важливий час.

Нагадаємо

Call with @trussliz on practical steps to further strengthen Ukraine’s defense capabilities. I underscored the urgent need to impose new sanctions on Russia for its continued barbaric war crimes in Ukraine. Grateful to the UK for standing by Ukraine at this critical time.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022