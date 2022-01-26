Кулеба: количества российских войск у Украины недостаточно для полномасштабного наступления
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. На данный момент количества российских войск, сосредоточенных у границ Украины и на ее оккупированных территориях, недостаточно для полномасштабного наступления на Украину. Об этом на брифинге в среду заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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“Количество российских войск, сосредоточенных у границ Украины и на оккупированных территориях Украины, велико, это представляет прямую угрозу для Украины. Однако на данный момент этого количества недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей украинской границы”, — сказал министр.
Детали
Более того, по его словам, у россиян до сих пор отсутствуют некоторые “важные боевые показатели и системы” для ведения крупного, полномасштабного наступления.
Однако он не исключает, что ситуация может измениться.
Дополнение
На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет. Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.
В СНБО 24 января указали, что на сегодня полномасштабное наступление на Украину невозможно физически.
По словам главы Минобороны Алексея Резникова, пока нет оснований утверждать о возможности полномасштабного вторжения России через границы на украинскую территорию.