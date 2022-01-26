Кулеба: кількості російських військ біля України недостатньо для повномасштабного наступу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Наразі кількість російських військ, зосереджених біля кордонів України та на її окупованих територіях, недостатня для повномасштабного наступу на Україну. Про це на брифінгу у середу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент УНН.
Цитата:
“Кількість російських військ, зосереджених біля кордонів України та на окупованих територіях України, велика, це становить пряму загрозу для України. Однак на даний момент цієї кількості недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону”, — сказав міністр.
Деталі
Більше того, за його словами, у росіян досі немає деяких “важливих бойових показників і систем” для ведення великого, повномасштабного наступу.
Однак він не відкидає, що ситуація може змінитися.
Доповнення
На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також арсенал танків, бойових машин, артилерії та ракет. Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може статися будь-якої миті.
У РНБО 24 січня вказали, що на сьогодні повномасштабний наступ на Україну неможливий фізично.
За словами голови Міноборони Олексія Резнікова, поки що немає підстав стверджувати про можливість повномасштабного вторгнення Росії через кордони на українську територію.