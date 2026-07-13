Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля

Неделя с 13 по 19 июля может стать периодом переосмысления, завершения давних дел и подготовки к новому этапу. Среди главных астрологических событий — Новолуние в Раке, ретроградное движение Меркурия и напряженный аспект Юпитера и Плутона — рассказала УНН астролог Ксения Базиленко.

Что прогнозирует астролог украинцам на третью неделю июля

14 июля в 12:43 по киевскому времени состоится Новолуние в знаке Рака. В астрологии его связывают с началом нового лунного цикла, вопросами семьи, дома, недвижимости, отношений с близкими и внутренней безопасности.

Из-за соседства Новолуния с ретроградным Меркурием этот период может сопровождаться повышенной эмоциональностью, возвращением к прошлым ситуациям и необходимостью завершить дела, которые долгое время откладывались.

Ретроградный Меркурий продлится до 24 июля. В это время возможны задержки в поездках, оформлении документов, проведении встреч и коммуникации. Крупные покупки, приобретение техники или автомобиля, а также подписание важных договоров астролог советует по возможности отложить.

Кроме того, Юпитер, который перешел в знак Льва, формирует напряженный аспект с Плутоном. Сильнее всего он может проявиться около 18 июля. В сфере политиков это проявится борьбой за влияние, кадровыми изменениями, обострением конкуренции и пересмотром международных договоренностей.

Главный совет недели читателям УНН от Ксении Базиленко – отказ от поспешных решений. Стоит пересмотреть приоритеты, завершить старые дела, уделить внимание семье и подготовиться к будущим изменениям.

Прогноз для знаков Зодиака на 13–19 июля

Овен

Овнам звезды советуют не спешить начинать новые большие дела. Эта неделя больше подходит для завершения домашних вопросов, наведения порядка и укрепления отношений с родными. Если давно откладывали важный семейный разговор — сейчас подходящий момент.

Телец

У Тельцов впереди много общения, новостей и неожиданных встреч. Но не вся информация окажется правдивой, поэтому стоит тщательно проверять факты. Старые знакомства могут неожиданно принести новые возможности.

Близнецы

Финансовые вопросы потребуют внимательности. Поэтому не нужно спешить с дорогими покупками или крупными вложениями. Вместо этого эта неделя — хорошее время пересмотреть бюджет, завершить старые финансовые дела и найти новые источники дохода.

Рак

Для Раков начинается одна из самых важных недель года. Новолуние, Солнце и ретроградный Меркурий в этом знаке Зодиака открывают новый личный цикл. Впереди — переосмысление целей, внутреннее обновление и важные решения. Если в ближайшие дни у представителей этого знака день рождения, – то самое время подумать и сформулировать намерения на новый год жизни. То, что Раки начнут сейчас во внутреннем плане, может определить следующие двенадцать месяцев.

Лев

Для Львов начинается новый этап жизни. Юпитер уже вошел в их знак и постепенно открывает двери к большим возможностям. Но на этой неделе не стоит спешить с громкими заявлениями. Лучше прислушаться к себе, завершить старые дела и подготовиться к активному периоду. Львам, которые занимают руководящие должности или работают в публичной сфере, стоит быть готовыми к усилению конкуренции и повышенному вниманию.

Дева

На этой неделе планы могут меняться, но это не повод для волнений. Неделя будет благоприятной для обучения, анализа и возвращения к старым идеям. Некоторые люди из прошлого могут неожиданно напомнить о себе.

Весы

В центре внимания окажутся карьера и профессиональное будущее. Сейчас лучшее время для того, чтобы завершить начатые проекты, а новые планы формировать уже после завершения ретроградного Меркурия.

Скорпион

Неделя может принести изменение взглядов или новое видение важных жизненных вопросов. Хорошее время для обучения, духовного развития, путешествий или возвращения к темам, которые давно интересовали.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака стоит внимательнее отнестись к финансовым и юридическим вопросам. Если есть незавершенные документы или совместные обязательства — самое время их упорядочить. Интуиция на этой неделе станет Стрельцам лучшим советчиком.

Козерог

Особое внимание стоит уделить партнерским отношениям. Это хороший период для откровенных разговоров, примирения или пересмотра совместных планов. Старые обиды звезды советуют оставить в прошлом.

Водолей

Повседневные дела потребуют больше внимания, чем обычно. Но не стоит перегружать себя и пытаться успеть всё сразу. В деловой сфере возможны изменения правил игры, а в личной жизни — переоценка важных взаимоотношений. Спокойствие и системность принесут Водолеям лучший результат, чем спешка.

Рыбы

Неделя может принести вдохновение и новые творческие идеи. Вдохновение, новые идеи и желание создавать что-то красивое помогут обрести внутреннюю гармонию. Эти семь дней Рыбам стоит уделить общению с детьми и любимыми или заняться делом, которое приносит положительные эмоции.