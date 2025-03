Компания Nike взяла на работу 12-летнего иллюстратора

Детали

Иллюстратор из города Шрусбери, Англия, известен в соцсетях как The Doodle Boy. Он публикует детализированные рисунки (doodles).

Вейл имеет почти 130 тысяч подписчиков в Instagram и собственный сайт, где публикует работы. Пока неизвестно, что именно будет делать художник для мирового бренда, однако его привлекают к некоторым специальным проектам.

Отец парня, Грегори Вейл, рассказал, что сын очень рад, ведь любит этот бренд: “Для него это осуществление мечты, так как он любит и спорт, и творчество, и партнерство с Nike даст ему возможность принять и то, и другое”.



Вейл начал рисовать в своем уже фирменном стиле, когда ему было примерно 6 лет. С тех пор он уже провел свою первую персональную выставку и получил похвалу от принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт за рисунок, который был создан до их тура в 2020 году.

