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15 марта, 19:03 • 103168 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135299 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119029 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112877 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102414 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100269 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88011 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Компания Nike взяла на работу 12-летнего иллюстратора

Компания Nike взяла на работу 12-летнего иллюстратора

Киев • УНН

 • 21704 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Компания Nike взяла на работу 12-летнего британца Джо Вейла, в социальных сетях парня называют “The Doodle Boy”. Он будет работать над специальными проектами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

Детали

Иллюстратор из города Шрусбери, Англия, известен в соцсетях как The Doodle Boy. Он публикует детализированные рисунки (doodles).

Вейл имеет почти 130 тысяч подписчиков в Instagram и собственный сайт, где публикует работы. Пока неизвестно, что именно будет делать художник для мирового бренда, однако его привлекают к некоторым специальным проектам.

Отец парня, Грегори Вейл, рассказал, что сын очень рад, ведь любит этот бренд: “Для него это осуществление мечты, так как он любит и спорт, и творчество, и партнерство с Nike даст ему возможность принять и то, и другое”.

Справка

Вейл начал рисовать в своем уже фирменном стиле, когда ему было примерно 6 лет. С тех пор он уже провел свою первую персональную выставку и получил похвалу от принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт за рисунок, который был создан до их тура в 2020 году.

The countdown to the #RoyalTrainTour

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