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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75441 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Компанія Nike взяла на роботу 12-річного ілюстратора

Компанія Nike взяла на роботу 12-річного ілюстратора

Київ • УНН

 • 21709 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Компанія Nike взяла на роботу 12-річного британця Джо Вейла, в соціальних мережах хлопця називають “The Doodle Boy”. Він працюватиме над спеціальними проектами. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.

Деталі

Ілюстратор з міста Шрусбері, Англія, відомий у соцмережах як The Doodle Boy. Він публікує деталізовані малюнки (doodles).

Вейл має майже 130 тисяч підписників в Instagram та власний сайт, де публікує роботи. Наразі невідомо, що саме робитиме художник для світового бренду, проте його залучають до деяких спеціальних проектів.

Батько хлопця, Грегорі Вейл, розповів, що син дуже радий, адже любить цей бренд: “Для нього це здійснення мрії, оскільки він любить і спорт, і творчість, і партнерство з Nike дасть йому можливість прийняти і те, і інше”.

Довідка

Вейл почав малювати у своєму вже фірмовому стилі, коли йому було приблизно 6 років. З того часу він вже провів свою першу персональну виставку та отримав похвалу він принца Вільяма та герцогині Кембриджської Кейт за малюнок, який створив до їхнього туру у 2020 році.

The countdown to the #RoyalTrainTour

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