Книга об Украине возглавила топ продаж на Amazon

Цитата

"Книга «Ukraїner. Страна изнутри» возглавила топ продаж на Amazon", - говорится в сообщении.

Детали

Украинская версия книги вышла в 2019-м году.

Англоязычная версия книги «Ukraїner. Страна изнутри» (“INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People”), которая выйдет 16 января в британском издательстве Batsford, возглавила топ продаж на Amazon в категории Hot New Releases in History of Ukraine. Книгу можно предзаказать, ее стоимость - £ 25.00.

Издание будет содержать более 350 фотографий, а также QR-коды, которые ведут на лонгриды на веб-сайте Ukraïner.

Дополнение

Госкомтелерадио обратится к Google о запрете распространения российской пропагандистской литературы.