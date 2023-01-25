Книжка про Україну очолила топ продажів на Amazon
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Книжка про Україну очолила топ продажів на платформі електронної комерції Amazon, повідомили в Держкомтелерадіо, пише УНН.
Цитата
"Книжка «Ukraїner. Країна зсередини» очолила топ продажів на Amazon", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Українська версія книжки вийшла 2019-го року.
Англомовна версія книжки «Ukraїner. Країна зсередини» (“INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People”), що вийде 16 січня у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine. Книжку можна передзамовити. Її вартість - £ 25.00.
Видання міститиме понад 350 фотографій, а також QR-коди, які ведуть на лонгріди на вебсайті Ukraïner.
Доповнення
Держкомтелерадіо звернеться до Google щодо заборони розповсюдження російської пропагандистської літератури.