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Книжка про Україну очолила топ продажів на Amazon

Київ • УНН

 • 1258875 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Книжка про Україну очолила топ продажів на платформі електронної комерції Amazon, повідомили в Держкомтелерадіо, пише УНН.

Книжка про Україну очолила топ продажів на Amazon

Цитата

"Книжка «Ukraїner. Країна зсередини» очолила топ продажів на Amazon", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Українська версія книжки вийшла 2019-го року.

Англомовна версія книжки «Ukraїner. Країна зсередини» (“INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People”), що вийде 16 січня у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine. Книжку можна передзамовити. Її вартість - £ 25.00.

Видання міститиме понад 350 фотографій, а також QR-коди, які ведуть на лонгріди на вебсайті Ukraïner.

Доповнення

Держкомтелерадіо звернеться до Google щодо заборони розповсюдження російської пропагандистської літератури.

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