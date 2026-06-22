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Кабмин выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре после атак рф

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Кабмин выделил 175 млн гривен на капитальный ремонт 8 жилых домов в Днепре, поврежденных российскими атаками. Средства поступят из Фонда ликвидации последствий агрессии, а ремонты запланированы на 2026 год.

Кабмин выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре после атак рф

Кабинет министров выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Правительство дополнительно выделило 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру города. Средства поступят из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, предусмотренного Государственным бюджетом

 - сообщила Свириденко.

По ее словам, проекты восстановления внесены местными властями в Единую цифровую интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессом восстановления как публичные инвестиционные проекты.

Дополнение

В соответствии с постановлением №797 от 22 июня, Кабмин выделил Днепровской городской территориальной общине 175 млн 368 тыс. 196 гривен на осуществление мероприятий по устранению аварий в жилых домах после ракетных атак.

Из них:

  • свыше 10,8 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Олеся Гончара, 40;
    • свыше 46,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по проспекту О. Поля, 59;
      • свыше 14,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Сичеславская Набережная, 9;
        • свыше 13,4 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая, 178;
          • свыше 4,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая, 176;
            • свыше 54,5 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая, 176А;
              • свыше 16,5 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Гетмана Петра Дорошенко, 12;
                • свыше 14 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Старокозацкая, 65.

                  Срок реализации ремонтов - 2026 год.

                  Число пострадавших в Днепре от удара рф возросло до 12 человек, двое погибли18.06.26, 19:46 • 10961 просмотр

                  Павел Башинский

                  ОбществоВойна в Украине