Кабмин выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре после атак рф
Киев • УНН
Кабмин выделил 175 млн гривен на капитальный ремонт 8 жилых домов в Днепре, поврежденных российскими атаками. Средства поступят из Фонда ликвидации последствий агрессии, а ремонты запланированы на 2026 год.
Кабинет министров выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Правительство дополнительно выделило 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру города. Средства поступят из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, предусмотренного Государственным бюджетом
По ее словам, проекты восстановления внесены местными властями в Единую цифровую интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессом восстановления как публичные инвестиционные проекты.
Дополнение
В соответствии с постановлением №797 от 22 июня, Кабмин выделил Днепровской городской территориальной общине 175 млн 368 тыс. 196 гривен на осуществление мероприятий по устранению аварий в жилых домах после ракетных атак.
Из них:
- свыше 10,8 млн гривен на капитальный ремонт
жилого дома по ул. Олеся Гончара, 40;
- свыше 46,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по проспекту О.
Поля, 59;
- свыше 14,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул.
Сичеславская Набережная, 9;
- свыше 13,4 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая,
178;
- свыше 4,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая,
176;
- свыше 54,5 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая,
176А;
- свыше 16,5 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Гетмана
Петра Дорошенко, 12;
- свыше 14 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул.
Старокозацкая, 65.
Срок реализации ремонтов - 2026 год.
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