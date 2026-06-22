Кабмин выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре после атак рф

Кабинет министров выделил 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Правительство дополнительно выделило 175 млн гривен на восстановление 8 жилых домов в Днепре, поврежденных в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру города. Средства поступят из специального Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, предусмотренного Государственным бюджетом - сообщила Свириденко.

По ее словам, проекты восстановления внесены местными властями в Единую цифровую интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессом восстановления как публичные инвестиционные проекты.

Дополнение

В соответствии с постановлением №797 от 22 июня, Кабмин выделил Днепровской городской территориальной общине 175 млн 368 тыс. 196 гривен на осуществление мероприятий по устранению аварий в жилых домах после ракетных атак.

Из них:

свыше 10,8 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Олеся Гончара, 40;

свыше 46,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по проспекту О. Поля, 59;

свыше 14,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Сичеславская Набережная, 9;

свыше 13,4 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая, 178;

свыше 4,6 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая, 176;

свыше 54,5 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая, 176А;

свыше 16,5 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Гетмана Петра Дорошенко, 12;

свыше 14 млн гривен на капитальный ремонт жилого дома по ул. Старокозацкая, 65.

Срок реализации ремонтов - 2026 год.

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