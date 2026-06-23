Израиль продолжит военные операции ради зоны безопасности на юге Ливана
Киев • УНН
Офис премьер-министра Израиля заявил о продолжении операций для нейтрализации угроз. Совместное заявление лидеров страны подчеркивает сохранение зоны безопасности без компромиссов.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что военные операции будут продолжаться для нейтрализации угроз и сохранения зоны безопасности на юге Ливана, пишет УНН.
Армия обороны Израиля будет продолжать решительно действовать, чтобы нейтрализовать угрозы нашим солдатам и гражданам, уничтожить террористическую инфраструктуру и сохранить зону безопасности на юге Ливана
Отмечается, что это совместное заявление премьер-министра, министра обороны и начальника Генерального штаба страны после соответствующего обсуждения.
"Премьер-министр, министр обороны и начальник Генерального штаба ясно дали понять, что безопасность граждан Израиля и сил Армии обороны Израиля останется их руководящим принципом без компромиссов".
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