Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ударов Израиля - CNN

Иран обратился в Организацию Объединенных Наций с требованием безотлагательно созвать заседание Совета Безопасности. Причиной стали массированные удары со стороны Израиля, которые Тегеран назвал беспрецедентными, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как заявили в иранской миссии при ООН, инициатива созыва срочной встречи связана с эскалацией ситуации и растущими опасениями международного сообщества относительно дальнейшей эскалации конфликта. Напомним, накануне в Израиле заявили, что операция против Ирана может длиться еще несколько дней.

Тегеран пообещал ответить на агрессивные действия.

Как сообщал УНН, за последние несколько часов Иран запустил на Израиль более 100 беспилотников, ЦАХАЛ работает над тем, чтобы их сбить.