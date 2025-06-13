Іран вимагає термінового засідання Радбезу ООН через удари Ізраїлю - CNN

Іран звернувся до Організації Об'єднаних Націй із вимогою невідкладно скликати засідання Ради Безпеки. Причиною стали масовані удари з боку Ізраїлю, які Тегеран назвав безпрецедентними, передає УНН з посиланням на CNN.

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Як заявили в іранській місії при ООН, ініціатива скликання термінової зустрічі пов'язана з ескалацією ситуації та зростаючими побоюваннями міжнародної спільноти щодо подальшої ескалації конфлікту. Нагадаємо, напередодні в Ізраїлі заявили, що операція проти Ірану може тривати ще декілька днів.

Тегеран пообіцяв відповісти на агресивні дії.

Як повідомляв УНН, за останні кілька годин Іран запустив на Ізраїль понад 100 безпілотників, ЦАХАЛ працює над тим, щоб їх збити.