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Іран вимагає термінового засідання Радбезу ООН через удари Ізраїлю - CNN

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

Іран ініціював термінове засідання Радбезу ООН через масовані удари Ізраїлю. Тегеран пообіцяв відповідь на агресію та запустив понад 100 безпілотників на Ізраїль.

Іран вимагає термінового засідання Радбезу ООН через удари Ізраїлю - CNN

Іран звернувся до Організації Об'єднаних Націй із вимогою невідкладно скликати засідання Ради Безпеки. Причиною стали масовані удари з боку Ізраїлю, які Тегеран назвав безпрецедентними, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як заявили в іранській місії при ООН, ініціатива скликання термінової зустрічі пов'язана з ескалацією ситуації та зростаючими побоюваннями міжнародної спільноти щодо подальшої ескалації конфлікту. Нагадаємо, напередодні в Ізраїлі заявили, що операція проти Ірану може тривати ще декілька днів.

Тегеран пообіцяв відповісти на агресивні дії.

Як повідомляв УНН, за останні кілька годин Іран запустив на Ізраїль понад 100 безпілотників, ЦАХАЛ працює над тим, щоб їх збити.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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