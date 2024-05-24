Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с госпожой премьер-министром Эстонии Каей Каллас относительно инцидента на речной границе с РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Столтенберга на своей странице в X.

Детали

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс поддерживает Эстонию против любой угрозы их суверенитету.

Разговаривал с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас. НАТО солидарны с нашим союзником Эстонией против любой угрозы их суверенитету - говорится в заметке Столтенберга.

Франция и Германия обеспокоены провокациями рф в Балтийском регионе

Контекст

россия демонтировала более 20 эстонских пограничных буев в эстонских водах, что заставило Эстонию требовать объяснений и их возвращения, что привело к эскалации напряженности между двумя странами.

Напомним

Ранее российские СМИ со ссылкой на документы правительства рф заявили, что россия стремится в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Правда, впоследствии после реакции Запада, россияне решили удалить этот документ с портала проектов нормативных правовых актов.

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море