Інцидент на кордоні з рф: Столтенберг провів розмову з прем'єр-міністркою Естонії
Київ • УНН
У НАТО заявили, що солідарні з Естонією проти будь-якої загрози її суверенітету після того, як рф демонтувала естонські прикордонні буї, що призвело до напруженості між двома країнами.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з пані прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас щодо інциденту на річковому кордоні з рф. Про це пише УНН з посиланням на заяву Столтенберга на своїй сторінці в X.
Деталі
Генсек НАТО наголосив, що Альянс підтримує Естонію проти будь-якої загрози їхньому суверенітету.
Розмовляв з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас. НАТО солідарні з нашим союзником Естонією проти будь-якої загрози їхньому суверенітету
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Контекст
росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.
Нагадаємо
Раніше російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
Щоправда, згодом після реакції Заходу, росії вирішили видалити цей документ з порталу проєктів нормативних правових актів.
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