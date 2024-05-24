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Інцидент на кордоні з рф: Столтенберг провів розмову з прем'єр-міністркою Естонії

Інцидент на кордоні з рф: Столтенберг провів розмову з прем'єр-міністркою Естонії

Київ • УНН

 • 20255 перегляди

У НАТО заявили, що солідарні з Естонією проти будь-якої загрози її суверенітету після того, як рф демонтувала естонські прикордонні буї, що призвело до напруженості між двома країнами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з пані прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас щодо інциденту на річковому кордоні з рф. Про це пише УНН з посиланням на заяву Столтенберга на своїй сторінці в X.

Деталі 

Генсек НАТО наголосив, що Альянс підтримує Естонію проти будь-якої загрози їхньому суверенітету.

Розмовляв з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас. НАТО солідарні з нашим союзником Естонією проти будь-якої загрози їхньому суверенітету

- йдеться в дописі Столтенберга. 

Франція та Німеччина занепокоєні провокаціями рф у Балтійському регіоні24.05.24, 15:49 • 14591 перегляд

Контекст

росія демонтувала понад 20 естонських прикордонних буїв в естонських водах, що змусило Естонію вимагати пояснень і їх повернення, що призвело до ескалації напруженості між двома країнами.

Нагадаємо

Раніше російські ЗМІ з посиланням на документи уряду рф заявили, що росія прагне в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.    

Щоправда, згодом після реакції Заходу, росії вирішили видалити цей документ з порталу проєктів нормативних правових актів. 

Литва, Латвія і Фінляндія відреагували на заяви щодо ймовірної зміни кордонів рф у Балтійському морі22.05.24, 13:52 • 17239 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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