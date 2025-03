Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны

“Временные ограничения, введенные ВВС Индии на воздушные маршруты в индийском воздушном пространстве 27 февраля, отменяются”, — указывается в сообщении.

Как прокомментировал эту информацию телеканалу NDTV неназванный высокопоставленный источник, такое решение — сигнал Индии в адрес Пакистана тоже открыть свое воздушное пространство для полетов в Индию и из нее.

“Это сигнал, идущий из Индии, что мы готовы снять ограничения и Пакистан должен ответить взаимностью”, — сказал источник. Отвечая на вопрос, могут ли теперь пакистанские авиакомпании летать из пакистанского Лахора в непальский Катманду через индийское воздушное пространство, чиновник ответил: “Технически да. Но это вопрос взаимного соглашения. Чтобы это произошло, Пакистан также должен открыть свое воздушное пространство для полетов авиакомпаний других стран, в том числе индийских”.

#Information : Temporary restrictions on all air routes in the Indian airspace , imposed by the Indian Air Force on 27 Feb 19 have been removed.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) 31 мая 2019 г.

Ранее Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве в районе границы с Индией до 14 июня, что не позволяет гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Это привело к увеличению полетного времени для облета пакистанской территории, ряд авиакомпаний отменили свои полеты.

Как сообщал УНН, в результате вмешательства сил безопасности Индии в акцию протеста сторонников независимости Джамму и Кашмира, погиб один человек, ранены не менее 50.