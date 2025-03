Індія скасувала обмеження на польоти у повітряному просторі країни

“Тимчасові обмеження, введені ВПС Індії на повітряні маршрути в індійському повітряному просторі 27 лютого, скасовуються”, — вказується в повідомленні.

Як прокоментував цю інформацію телеканалу NDTV неназване високопоставлене джерело, таке рішення — сигнал Індії на адресу Пакистану теж відкрити свій повітряний простір для польотів в Індію і з неї.

“Це сигнал, що йде з Індії, що ми готові зняти обмеження і Пакистан повинен відповісти взаємністю”, — сказало джерело. Відповідаючи на питання, чи можуть тепер пакистанські авіакомпанії літати з пакистанського Лахора в непальський Катманду через індійський повітряний простір, чиновник відповів: “Технічно так. Але це питання взаємної угоди. Щоб це сталося, Пакистан також повинен відкрити свій повітряний простір для польотів авіакомпаній інших країн , в тому числі індійських”.

#Information : Temporary restrictions on all air routes in the Indian airspace, imposed by the Indian Air Force on 27 Feb 19, have been removed.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) 31 мая 2019 г.

Раніше Пакистан продовжив заборону на польоти у своєму повітряному просторі в районі кордону з Індією до 14 червня, що не дозволяє цивільним авіалайнерам літати з Індії і в Індію через пакистанське небо. Це призвело до збільшення польотного часу для обльоту пакистанської території, ряд авіакомпаній скасували свої польоти.

Як повідомляв УНН, в результаті втручання сил безпеки Індії в акцію протесту прихильників незалежності Джамму і Кашміру, загинула одна людина, поранені не менше 50.