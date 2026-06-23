Индекс Мосбиржи пережил самое резкое дневное падение с 2022 года

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 22 июня обвалился на 4,23% – до 2318,28 пункта. Это стало самым сильным однодневным падением российского фондового рынка с сентября 2022 года, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Наибольшие потери среди компаний понесли акции ЦИАН, которые подешевели на 14,43%. Также существенно упали котировки АЛРОСА (-7,2%), "Русагро" (-7,18%), МКПАО "ВК" (-6,98%) и "Аэрофлота" (-6,73%).

Кроме того, акции "Газпрома" опустились ниже отметки 100 рублей за единицу впервые с ноября 2008 года.

Падение стало самым большим за один торговый день с 26 сентября 2022 года, когда российский рынок отреагировал на объявление мобилизации и обострение экономических рисков.

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