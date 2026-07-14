Грозовые дожди и до 28° тепла - прогноз погоды на 14 июля
Киев • УНН
В Украине 14 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, на юге и востоке ночью без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.
В Украине 14 июля ожидаются дожди, местами с грозами, и до 28° тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, только на юге и востоке страны ночью без осадков.
На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.
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