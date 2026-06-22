Грозы, град и шквалы накроют ряд областей - в Украине объявили штормовое предупреждение

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
12:51 • 2026 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
12:42 • 5356 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
12:03 • 6854 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
10:08 • 20556 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
08:50 • 21358 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
08:39 • 20795 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
08:20 • 27870 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
21 июня, 19:27 • 30993 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
21 июня, 18:47 • 61430 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
21 июня, 17:06 • 43447 просмотра
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналистVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
3м/с
37%
748мм
Популярные новости
Вашингтон и Тегеран достигли прогресса на переговорах в Швейцарии - глава МИД Ирана22 июня, 03:33 • 11920 просмотра
Первый раунд переговоров: о чем договорились США и Иран в Швейцарии22 июня, 04:15 • 8098 просмотра
У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена07:26 • 26754 просмотра
На российских БПЛА зафиксирован новый диапазон работы МЭШ-модемов 3900-4100 МГц - "Флеш"Photo08:17 • 10467 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 18562 просмотра
публикации
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
10:08 • 20563 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 18665 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto08:20 • 27876 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 88957 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 85223 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Франция
Великобритания
Европа
Украина
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 25651 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 30131 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 49834 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 54049 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 70181 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Грозы, град и шквалы накроют ряд областей - в Украине объявили штормовое предупреждение

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Укргидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды 22-23 июня: грозы, град и шквалы ветра до 20 м/с охватят большинство регионов. Непогода может осложнить работу предприятий и движение транспорта.

Грозы, град и шквалы накроют ряд областей - в Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, 22–23 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий: грозы, местами град и шквалы ветра до 20 м/с охватят большинство регионов страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 22 июня в Киеве, западных и северных областях ожидаются грозы, - говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

23 июня непогода распространится на южные, большинство западных и центральных областей. В отдельных районах возможны град и шквалы ветра 15–20 м/с.

Специалисты предупреждают, что грозы, сильный ветер и град могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В Украине 22 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме юга - Гидрометцентр22.06.26, 06:59 • 3232 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоПогода и окружающая среда