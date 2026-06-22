Грозы, град и шквалы накроют ряд областей - в Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, 22–23 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий: грозы, местами град и шквалы ветра до 20 м/с охватят большинство регионов страны. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 22 июня в Киеве, западных и северных областях ожидаются грозы, - говорится в сообщении - говорится в сообщении.

23 июня непогода распространится на южные, большинство западных и центральных областей. В отдельных районах возможны град и шквалы ветра 15–20 м/с.

Специалисты предупреждают, что грозы, сильный ветер и град могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В Украине 22 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, кроме юга - Гидрометцентр