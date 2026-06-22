Гривня непоколебима к доллару и евро - Нацбанк установил курс валют на 22 июня

По состоянию на понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,91 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял также 44,91 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,46. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,9067 грн (0 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,4631 грн (0 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0769 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,65-45,15 грн, евро по 51,30-51,95 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 44,83-44,86 грн/дол. и 51,40-51,42 грн/евро.

Напомним

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