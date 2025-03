Grain from Ukraine: из порта Одессы отправилось третье судно с агропродукцией

Цитата

“Третье судно NEVA с грузом 25 тысяч тонн пшеницы покинуло украинский порт и по программе GrainFromUkraine отправлено в Сомали. Доставка гуманитарного груза осуществляется при поддержке правительств Японии, Франции и Финляндии. Украина объединяет мир вокруг гуманитарной программы президента Владимира Зеленского”, – написал в Twitter вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

Как отметили в Минифраструктуре, на борту первых двух судов было 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Суда отправились в Ефиопию, которая находится на грани голода. Это продовольствие для почти 200 тысяч человек в год.

The 3rd vessel NEVA loaded w/ 25K tons of wheat has left port under the #GrainFromUkraine program was sent to Somalia. Delivery of humanitarian cargo is implemented w/ the support of the , governments. unites the around the @ZelenskyyUA Humanitarian Program pic.twitter.com/AtJQMmTiT6

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 9, 2022

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что по гуманитарной программе Grain from Ukraine до конца весны планируют доставить около 60 судов с гуманитарным грузом для борьбы с голодом в мире.