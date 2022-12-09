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Grain from Ukraine: из порта Одессы отправилось третье судно с агропродукцией

Grain from Ukraine: из порта Одессы отправилось третье судно с агропродукцией

Киев • УНН

 • 692719 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В рамках инициативы GrainFromUkraine из порта Одесса отправилось третье судно, на борту которого 25 тысяч тонн агропродукции для Сомали. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

Цитата

“Третье судно NEVA с грузом 25 тысяч тонн пшеницы покинуло украинский порт и по программе GrainFromUkraine отправлено в Сомали. Доставка гуманитарного груза осуществляется при поддержке правительств Японии, Франции и Финляндии. Украина объединяет мир вокруг гуманитарной программы президента Владимира Зеленского”, – написал в Twitter вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

Как отметили в Минифраструктуре, на борту первых двух судов было 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Суда отправились в Ефиопию, которая находится на грани голода. Это продовольствие для почти 200 тысяч человек в год.

The 3rd vessel NEVA loaded w/ 25K tons of wheat has left  port  under the #GrainFromUkraine program was sent to Somalia. Delivery of humanitarian cargo is implemented w/ the support of the ,    governments.  unites the  around the @ZelenskyyUA Humanitarian Program pic.twitter.com/AtJQMmTiT6

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 9, 2022

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что по гуманитарной программе Grain from Ukraine до конца весны планируют доставить около 60 судов с гуманитарным грузом для борьбы с голодом в мире.

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