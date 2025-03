Grain from Ukraine: з порту Одеси вирушило третє судно з агропродукцією

Цитата

“Третє судно NEVA з вантажем 25 тисяч тонн пшениці покинуло український порт і за програмою GrainFromUkraine відправлено до Сомалі. Доставка гуманітарного вантажу здійснюється за підтримки урядів Японії, Франції та Фінляндії. Україна об'єднує світ навколо гуманітарної програми президента Володимира Зеленського”, – написав у Twitter віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Деталі

Як зазначили у Мініфраструктури, на борту перших двох суден було 55 тисяч тонн української пшениці. Судна вирушили до Єфіопії, яка перебуває на межі голоду. Це продовольство для майже 200 тисяч людей на рік.

The 3rd vessel NEVA loaded w/ 25K tons of wheat has left port under the #GrainFromUkraine program was sent to Somalia. Delivery of humanitarian cargo is implemented w/ the support of the , governments. unites the around the @ZelenskyyUA Humanitarian Program pic.twitter.com/AtJQMmTiT6

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) December 9, 2022

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що за гуманітарною програмою Grain from Ukraine до кінця весни планують доправити близько 60 суден з гуманітарним вантажем для боротьби з голодом у світі.