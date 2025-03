Глава NASA: отношения США и РФ в космосе останутся прочными, несмотря на разногласия

“Я недавно провел пресс-конференцию в Москве по поводу аварии при запуске „Союза“ и нашего сотрудничества с Россией в сфере освоения космоса. Несмотря на наши политические разногласия, наши отношения с Россией в космосе будут оставаться прочными”, — заявил он.

Ракета-носитель “Союз-ФГ” с пилотируемым кораблем “Союз МС-10” в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура (“Гагаринский старт”). На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились россиянин Алексей Овчинин (командир “Союза МС-10”) и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска.

Спасательная капсула “Союза МС-10” благополучно приземлилась в степи Казахстана. После эвакуации с места посадки и медицинского обследования в Жезказгане экипаж был доставлен на аэродром Крайний под Байконуром, а затем в Москву.

