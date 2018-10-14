Глава NASA: отношения США и РФ в космосе останутся прочными, несмотря на разногласия

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Сотрудничество США и РФ в космической сфере будут оставаться прочным, несмотря на политические разногласия двух стран. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, сообщает УНН.

“Я недавно провел пресс-конференцию в Москве по поводу аварии при запуске „Союза“ и нашего сотрудничества с Россией в сфере освоения космоса. Несмотря на наши политические разногласия, наши отношения с Россией в космосе будут оставаться прочными”, — заявил он.

Ракета-носитель “Союз-ФГ” с пилотируемым кораблем “Союз МС-10” в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура (“Гагаринский старт”). На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились россиянин Алексей Овчинин (командир “Союза МС-10”) и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска.

Спасательная капсула “Союза МС-10” благополучно приземлилась в степи Казахстана. После эвакуации с места посадки и медицинского обследования в Жезказгане экипаж был доставлен на аэродром Крайний под Байконуром, а затем в Москву.

I recently held a press conference in Moscow about the Soyuz launch failure and our cooperation with Russia related to space activities. Despite our political differences, our relationship with Russia in space will continue to stay strong. pic.twitter.com/7AuTDrHci9

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 жовтня 2018 р.

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