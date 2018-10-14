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Голова NASA: відносини США і РФ в космосі залишаться міцними, незважаючи на розбіжності

Київ • УНН

 • 7801 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Співпраця США та РФ в космічній сфері залишатиметься міцною, незважаючи на політичні розбіжності двох країн. Про це написав у неділю на своїй сторінці в Twitter директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, повідомляє УНН.

“Я нещодавно провів прес-конференцію в Москві з приводу аварії при запуску „Союзу“ і нашої співпраці з Росією в сфері освоєння космосу. Незважаючи на наші політичні розбіжності, наші відносини з Росією в космосі будуть залишатися міцними”, — заявив він.

Ракета-носій “Союз-ФГ” з пілотованим кораблем “Союз МС-10” у четвер стартувала з першого стартового майданчика Байконура (“Гагарінський старт”). На борту корабля, що прямував до МКС, перебували росіянин Олексій Овчінін (командир “Союзу МС-10”) і астронавт NASA Нік Хейг. Під час польоту сталася аварія носія, після чого екіпаж перейшов в режим балістичного спуску.

Рятувальна капсула “Союзу МС-10” благополучно приземлилася в степи Казахстану. Після евакуації з місця посадки і медичного обстеження в Жезказгані екіпаж був доставлений на аеродром Крайній під Байконуром, а потім до Москви.

I recently held a press conference in Moscow about the Soyuz launch failure and our cooperation with Russia related to space activities. Despite our political differences, our relationship with Russia in space will continue to stay strong. pic.twitter.com/7AuTDrHci9

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 жовтня 2018 р.

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