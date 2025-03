Голова NASA: відносини США і РФ в космосі залишаться міцними, незважаючи на розбіжності

“Я нещодавно провів прес-конференцію в Москві з приводу аварії при запуску „Союзу“ і нашої співпраці з Росією в сфері освоєння космосу. Незважаючи на наші політичні розбіжності, наші відносини з Росією в космосі будуть залишатися міцними”, — заявив він.

Ракета-носій “Союз-ФГ” з пілотованим кораблем “Союз МС-10” у четвер стартувала з першого стартового майданчика Байконура (“Гагарінський старт”). На борту корабля, що прямував до МКС, перебували росіянин Олексій Овчінін (командир “Союзу МС-10”) і астронавт NASA Нік Хейг. Під час польоту сталася аварія носія, після чого екіпаж перейшов в режим балістичного спуску.

Рятувальна капсула “Союзу МС-10” благополучно приземлилася в степи Казахстану. Після евакуації з місця посадки і медичного обстеження в Жезказгані екіпаж був доставлений на аеродром Крайній під Байконуром, а потім до Москви.

