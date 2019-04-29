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Глава МИД Канады поздравила с Пасхой писанками на полотенце со стихами Шевченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Канады Кристя Фриланд, которая имеет украинские корни, поздравила всех православных и греко-католиков украинцев с праздником Пасхи, выложив при этом фото с писанками, которые стоят в корзине на полотенце со стихами Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Фриланд в Twitter.

"Для всех украинских православных и греко-католических украинцев в Канаде, Украине и по всему миру, которые празднуют сегодня: Счастливой Пасхи!", - написала глава МИД Канады, добавив традиционное "Христос воскрес!".

До этого, Глава МИД Литвы написал поздравления с Пасхой на украинском языке.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний раздал Благодатный огонь в соборе Киева и поздравил украинцев. В частности, с праздником поздравили почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря и ряд других церковных деятелей страны.

Среди политических деятелей - с Пасхой украинцев поздравили спикер Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр украинской столицы - Виталий Кличко. А действующий президент Петр Порошенко - ночью взял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе. В свою очередь, недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Пасхой на двух языках.

Также украинцев поздравил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, Министр обороны Степан Полторак и Секретарь СНБО - Александр Турчинов.

To all Ukrainian Orthodox and Greek Catholic Ukrainians in Canada, Ukraine and around the world celebrating today: Happy Easter! Христос воскрес! pic.twitter.com/hOEx8Z4jsG

- Chrystia Freeland (@cafreeland) 28 апреля 2019

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