Голова МЗС Канади привітала з Великоднем писанками на рушнику з віршами Шевченка

"Для всіх українських православних і греко-католиків українців в Канаді, Україні та по всьому світу, що святкують сьогодні: Щасливого Великодня!", - написала голова МЗС Канади, додавши традиційне "Христос воскрес!".

До цього, Голова МЗС Литви написав привітання з Великоднем українською мовою.

Нагадаємо, вночі з 27 на 28 квітня, митрополит Київський та всієї України Епіфаній роздав Благодатний вогонь в соборі Києва та привітав українців. Зокрема, зі святом привітали почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Евстратій Зоря та ряд інших церковних діячів країни.

Серед політичних діячів - з Великоднем українців привітали спікер Верховної Ради Андрій Парубій, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та міський голова української столиці - Віталій Кличко. А чинний президент Петро Порошенко - вночі взяв участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі. У свою чергу, нещодавно обраний президент України Володимир Зеленський привітав з Великоднем двома мовами.

Також українців привітав командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, Міністр оборони Степан Полторак та Секретар РНБО - Олександр Турчинов.

To all Ukrainian Orthodox and Greek Catholic Ukrainians in Canada, Ukraine and around the world celebrating today: Happy Easter! Христос воскрес! pic.twitter.com/hOEx8Z4jsG

— Chrystia Freeland (@cafreeland) 28 квітня 2019 р.