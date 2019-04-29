Голова МЗС Канади привітала з Великоднем писанками на рушнику з віршами Шевченка

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голова Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння, привітала всіх православних та греко-католиків українців зі святом Великодня, виклавши при цьому фото з писанками, які стоять у кошику на рушнику з віршами Тараса Григоровича Шевченка. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Фріланд у Twitter.