Свято Воскресіння свідчить про перемогу кожного, хто захищає Україну - командувач ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав українців зі святом Великодня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Операції об’єднаних сил.
“Сьогодні, коли український народ долає серйозні випробовування, надзвичайно важливими є єдність у справах і помислах, наполеглива праця заради добробуту нашого народу, зміцнення та розквіту Української держави. Свято Воскресіння Христового свідчить про перемогу життя над смертю, про перемогу кожного, хто сьогодні захищає Україну. Наш народ демонструє усьому світові дивовижну силу волі, спільними зусиллями будує європейську країну, дає гідну відсіч ворогові, який прагне знищити соборність та незалежність України”, — йдеться у привітанні Наєва.
Він наголосив, що, хоча традиційно на Великдень вся родина збирається за одним столом, далеко не всі рідні можуть бути в цей день разом — багато українських воїнів захищають свободу і незалежність свого народу у районі проведення операції Об’єднаних сил.
“У ці дні ми згадуємо наших героїв, вдячно молимося за кожного, хто віддав найдорожче, — своє життя, за майбутнє України. Переконаний, наша непоборна віра у світле майбутнє обов’язково принесе Перемогу! Ми вистоїмо у боротьбі з ворогом та разом зробимо нашу армію непереможною, а країну — процвітаючою”, — наголосив командувач.
“Щиро вітаю Вас з Воскресінням Христовим — величним християнським святом, яке наповнює наші серця вірою, любов’ю та милосердям. Нехай це світле свято вдихне в наші душі надію, дасть натхнення для добрих і славних прагнень дарує нам наснагу творити добро в ім’я майбутнього наших дітей, в ім’я України!”, — йдеться у вітанні.
Нагадаємо, раніше зі святом Великодня українців привітали Президент України Петро Порошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.