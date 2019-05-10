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Глава МИД Великобритании сделал заявление к пятой годовщине ареста Сенцова

Глава МИД Великобритании сделал заявление к пятой годовщине ареста Сенцова

Киев  •  УНН

 • 12289 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал вопиющей несправедливостью заключение украинского режиссера Олега Сенцова и призвал Россию немедленно освободить его. Об этом министр написал в Twitter, передаёт УНН.

“Украинский политзаключенный Олег Сенцов провел 5 лет в российской тюрьме по абсурдным обвинениям — за это время он получил премию Сахарова 2018 года от Европарламента и провел 145 дней голодовки”, — написал министр.

По его словами, заключение Сенцова является вопиющей несправедливостью.

“Россия должна немедленно освободить его”, — подчеркнул Хант.

Как сообщал УНН, по случаю пятой годовщины ареста Сенцова в Киеве активисты проведут сразу две акции.

Напомним, в августе 2015 украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018. Отказываясь от еды, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дня — режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov has spent 5 years in a Russian prison on absurd charges – during this, he’s won the #SakharovPrize2018 from @EuroParl_EN & spent 145 days on hunger strike.

His imprisonment is an outrageous injustice. Russia must release him immediately

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 10 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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