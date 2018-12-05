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Хиллари Клинтон призвала страны G7 отреагировать на ситуацию в Азове

Киев • УНН

 • 9463 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-руководительница Государственного департамента и бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала страны “Большой семерки” требовать от Российской Федерации немедленно вернуть захваченных украинских моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

Хиллари Клинтон призвала страны G7 отреагировать на ситуацию в Азове

Бывшая кандидат написала в соцсети, что нападение на украинские корабли и моряков является значительной военной эскалацией со стороны России против Украины.

Также она отметила, что это одна из попыток Москвы “контролировать ключевые зоны” в Украине и вблизи нее. “Действия России грубо нарушают соглашение, позволяющее свободный проход через (Керченский — прим. ред.) пролив и „Большая семерка“ должна требовать немедленного возвращения моряков”, — добавила она.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщала газета The New York Times.

Russia’s actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors’ immediate return.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 грудня 2018 р.

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