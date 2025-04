Хиллари Клинтон призвала страны G7 отреагировать на ситуацию в Азове

Бывшая кандидат написала в соцсети, что нападение на украинские корабли и моряков является значительной военной эскалацией со стороны России против Украины.

Также она отметила, что это одна из попыток Москвы “контролировать ключевые зоны” в Украине и вблизи нее. “Действия России грубо нарушают соглашение, позволяющее свободный проход через (Керченский — прим. ред.) пролив и „Большая семерка“ должна требовать немедленного возвращения моряков”, — добавила она.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщала газета The New York Times.

Russia’s actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors’ immediate return.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 грудня 2018 р.