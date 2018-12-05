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Гілларі Клінтон закликала країни G7 відреагувати на ситуацію в Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-очільниця Державного департаменту та колишня кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон закликала країни “Великої сімки” вимагати від Російської Федерації негайно повернути захоплених українських моряків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter політика.

Гілларі Клінтон закликала країни G7 відреагувати на ситуацію в Азові

Колишня кандидатка написала у соцмережі, що напад на українські кораблі та моряків є значною військовою ескалацією з боку Росії проти України.

Також вона наголосила, що це одна зі спроб Москви “контролювати ключові зони” в Україні та поблизу неї. “Дії Росії грубо порушують угоду, що дозволяє вільний прохід через (Керченську — прим. ред.) протоку і „Велика сімка“ має вимагати негайного повернення моряків”, — додала вона.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп навесні цього року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі. Про це повідомляла газета The New York Times.

Russia's actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors' immediate return.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 грудня 2018 р.

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