Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении

54 атаки отбили украинские защитники в течение понедельника. Больше всего на востоке и юге Украины. Враг продолжает активное наступление при поддержке авиации на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском. Новопавловском и Ореховском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 54 боевых столкновения. В общем враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - рассказали в Генштабе ВСУ.

Детали

Согласно отчетам украинских военных самые интенсивные бои продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

В частности, на Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. Здесь враг наступал при поддержке авиации 18 раз, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

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Не прекращают попыток прорвать оборону наших войск захватчики и на Лиманском направлении. Там наши воинами в течение суток отбили 7 атак противника в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки, что на Луганщине.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили 5 атак россиян у Клещеевки, Андреевки, Ступочков и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Не спокойной остается ситуация и на юге страны. А именно, на Ореховском направлении захватчики штурмовали украинские позиции в течение суток 5 раз. Под прикрытием авиации россияне двигались в районе Роботино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по позициям россиян и пункту управления противника.

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Подразделениями ракетных войск поразили две позиции оккупантов, а также уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и радиолокационный комплекс 1Л219 "Зоопарк".