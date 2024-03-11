Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Киев • УНН
Украинские войска отбили 54 российские атаки на востоке и юге Украины, с интенсивными боями на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях, несмотря на российские авиаудары и ракетные обстрелы.
54 атаки отбили украинские защитники в течение понедельника. Больше всего на востоке и юге Украины. Враг продолжает активное наступление при поддержке авиации на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском. Новопавловском и Ореховском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 54 боевых столкновения. В общем враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Детали
Согласно отчетам украинских военных самые интенсивные бои продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
В частности, на Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. Здесь враг наступал при поддержке авиации 18 раз, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.
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Не прекращают попыток прорвать оборону наших войск захватчики и на Лиманском направлении. Там наши воинами в течение суток отбили 7 атак противника в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки, что на Луганщине.
На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили 5 атак россиян у Клещеевки, Андреевки, Ступочков и восточнее Часового Яра Донецкой области.
Не спокойной остается ситуация и на юге страны. А именно, на Ореховском направлении захватчики штурмовали украинские позиции в течение суток 5 раз. Под прикрытием авиации россияне двигались в районе Роботино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Дополнительно
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по позициям россиян и пункту управления противника.
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