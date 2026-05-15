Фицо во вторую годовщину покушения показал, как плавает в озере с собакой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторую годовщину покушения на него опубликовал в Facebook видео, на котором плавает в озере вместе с собакой, передает УНН.

Детали

На видео Фицо плавает в водоеме и играет с собакой. Видео он обнародовал в день годовщины покушения, которое произошло 15 мая 2024 года.

Тогда на премьера Словакии было совершено нападение после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находился в тяжелом состоянии после операции. Нападавшего задержали на месте.

