Фицо во вторую годовщину покушения показал, как плавает в озере с собакой
Киев • УНН
Роберт Фицо опубликовал видео с озера в годовщину покушения на него. Нападение с огнестрельными ранениями произошло 15 мая во время заседания в Гандловой.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторую годовщину покушения на него опубликовал в Facebook видео, на котором плавает в озере вместе с собакой, передает УНН.
Детали
На видео Фицо плавает в водоеме и играет с собакой. Видео он обнародовал в день годовщины покушения, которое произошло 15 мая 2024 года.
Тогда на премьера Словакии было совершено нападение после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил несколько огнестрельных ранений и находился в тяжелом состоянии после операции. Нападавшего задержали на месте.
