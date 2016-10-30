Э.Пресли побил рекорд Мадонны

Таким образом, музыкант посмертно установил новый рекорд по количеству альбомов номер один среди сольных артистов.

Вдова артиста Присцилла Пресли заявила музыкальной организации Official Charts Company, что невероятно горда всеми достижениями мужа и очень благодарна фанатам в Великобритании, поддержка которых позволяет наследию Э.Пресли жить.

Новый альбом включает песни, где оригинальный вокал певца сопровождается аранжировками Королевского филармонического оркестра.

Если говорить обо всех артистах, чьи альбомы возглавляли британские чарты, то Э.Пресли уступает только The Beatles, у которых таких дисков было 15.