Э.Пресли побил рекорд Мадонны

КИЕВ. 30 октября. УНН. Король рок-н-ролла Элвис Пресли посмертно побил рекорд певицы Мадонны в альбомных чартах Великобритании. Диск "The Wonder Of You" стал 13-м альбомом Пресли, который возглавил британские чарты, сообщает ВВС.