Е.Преслі побив рекорд Мадонни

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Король рок-н-ролу Елвіс Преслі посмертно побив рекорд співачки Мадонни в альбомних чартах Великобританії. Диск "The Wonder Of You" став 13-м альбомом Преслі, який очолив британські чарти, повідомляє ВВС.