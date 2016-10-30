Е.Преслі побив рекорд Мадонни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Король рок-н-ролу Елвіс Преслі посмертно побив рекорд співачки Мадонни в альбомних чартах Великобританії. Диск "The Wonder Of You" став 13-м альбомом Преслі, який очолив британські чарти, повідомляє ВВС.
Таким чином, музикант посмертно встановив новий рекорд за кількістю альбомів номер один серед сольних артистів.
Вдова артиста Прісцилла Преслі заявила музичній організації Official Charts Company, що неймовірно горда усіма досягненнями чоловіка і дуже вдячна фанатам в Британії, підтримка яких дозволяє спадщині Е.Преслі жити.
Новий альбом включає пісні, де оригінальний вокал співака супроводжується аранжуваннями Королівського філармонічного оркестру.
Якщо говорити про всі артистів, чиї альбоми очолювали британські чарти, то Е.Преслі поступається лише The Beatles, у яких таких дисків було 15.