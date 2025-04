Две американские авиакомпании отреагировали на запрет полетов Boeing 737 MAX

“Southwest в курсе сообщений СМИ о том, что весь флот Boeing 737 MAX будет выведен из эксплуатации в Соединенных Штатах. Мы в настоящий момент добиваемся подтверждения и дополнительных инструкций от Федерального авиационного управления и отреагируем на них соответствующим образом в интересах авиационной безопасности”, — отметила авиакомпания.

Другой ведущий авиаперевозчик США American Airlines предпринимает действия с целью переоформить бронь на авиабилеты на Boeing 737 MAX на рейсы самолетами иного типа, сообщило агентство Reuters. Авиакомпания обещала сделать это как можно оперативнее.

Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении запрет на полеты всех Boeing серии, образец которой разбился в Эфиопии. Корпорация заявила, что поддерживает это решение, но при этом сохраняет уверенность в безопасности 737 MAX.

Напоминаем, 10 марта практически сразу после взлета разбился Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, совершавший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, включая 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами катастрофы, причины которой еще только предстоит установить, стали граждане 35 государств.