Дві американські авіакомпанії відреагували на заборону польотів Boeing 737 MAX

“Southwest в курсі повідомлень ЗМІ про те, що весь флот Boeing 737 MAX буде виведений з експлуатації в Сполучених Штатах. Ми зараз домагаємося підтвердження і додаткових інструкцій від Федерального авіаційного управління і відреагуємо на них відповідним чином в інтересах авіаційної безпеки”, — зазначила авіакомпанія.

Інший провідний авіаперевізник США American Airlines вживає дії з метою переоформити бронювання на авіаквитки на Boeing 737 MAX на рейси літаками іншого типу, повідомило агентство Reuters. Авіакомпанія обіцяла зробити це якомога оперативніше.

Президент США Дональд Трамп раніше в середу оголосив про введення заборони на польоти всіх Boeing серії, зразок якої розбився в Ефіопії. Корпорація заявила, що підтримує це рішення, але при цьому зберігає впевненість у безпеці 737 MAX.

Our statement regarding the Boeing 737 MAX 8: pic.twitter.com/sjoCGwffby

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) 13 березня 2019 р.

Нагадуємо, 10 березня практично відразу після зльоту розбився Boeing 737 MAX компанії Ethiopian Airlines, що здійснював рейс з Аддіс-Абеби в Найробі. Загинули 157 осіб, включаючи 149 пасажирів і вісім членів екіпажу. Жертвами катастрофи, причини якої ще тільки належить встановити, стали громадяни 35 держав.