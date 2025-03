Друг Ломаченко и Усика - россиянин Беспутин провалил допинг-тест

"В пробе мочи "А" Александра Беспутина обнаружили запрещенное вещество LGD-4033 (лигандрол). Согласно информации Федерации бокса Монако, тест был взят 1 декабря, на следующий день после победы Беспутина по очкам над Раджабом Бутаевым в бою за титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе", - говорится в сообщении.

Лигандрол - селективный модулятор андрогенных рецепторов, который способствует росту мышечной массы. WBA расследует результаты теста. Беспутин - непобежденный боец, дела которого ведет компания Боба Арума - промоутера Василия Ломаченко Top Rank.

Как сообщалось ранее в УНН, боксер Ломаченко ответил на скандальное видео с российским спецназом.

Ligandrol is a selective androgen receptor modulator that can help stimulate muscle growth. The WBA is investigating the results. Besputin is an undefeated fighter promoted by Top Rank https://t.co/cN57kpCAov

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 14 січня 2020 р.