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Друг Ломаченко и Усика - россиянин Беспутин провалил допинг-тест

Друг Ломаченко и Усика - россиянин Беспутин провалил допинг-тест

Киев  •  УНН

 • 17998 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Чемпион WBA Regular в полусреднем весе Александр Беспутин, который является другом украинских чемпионов Василия Ломаченко и Александра Усика провалил допинг-тест после боя с Раджабом Бутаевым. Об этом сообщил в Twitter авторитетный журналист Майк Коппинджер, информирует УНН.

"В пробе мочи "А" Александра Беспутина обнаружили запрещенное вещество LGD-4033 (лигандрол). Согласно информации Федерации бокса Монако, тест был взят 1 декабря, на следующий день после победы Беспутина по очкам над Раджабом Бутаевым в бою за титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе", - говорится в сообщении.

Лигандрол - селективный модулятор андрогенных рецепторов, который способствует росту мышечной массы. WBA расследует результаты теста. Беспутин - непобежденный боец, дела которого ведет компания Боба Арума - промоутера Василия Ломаченко Top Rank.

Как сообщалось ранее в УНН, боксер Ломаченко ответил на скандальное видео с российским спецназом.

Ligandrol is a selective androgen receptor modulator that can help stimulate muscle growth. The WBA is investigating the results. Besputin is an undefeated fighter promoted by Top Rank https://t.co/cN57kpCAov

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 14 січня 2020 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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