Друг Ломаченка та Усика - росіянин Беспутін провалив допінг-тест

"У пробі сечі "А" Олександра Беспутіна виявили заборонену речовину LGD-4033 (лігандрол). Згідно з інформацією Федерації боксу Монако, тест був узятий 1 грудня, на наступний день після перемоги Беспутіна за очками над Раджабом Бутаєвим у бою за титул "регулярного" чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі", - йдеться у повідомленні.

Лігандрол - селективний модулятор андрогенних рецепторів, який сприяє зростанню м'язової маси. WBA розслідує результати тесту. Беспутін - непереможений боєць, справи якого веде компанія Боба Арума - промоутера Василя Ломаченка Top Rank.

Як повідомлялося раніше в УНН, боксер Ломаченко відповів на скандальне відео з російським спецназом.

Ligandrol is a selective androgen receptor modulator that can help stimulate muscle growth. The WBA is investigating the results. Besputin is an undefeated fighter promoted by Top Rank https://t.co/cN57kpCAov

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 14 січня 2020 р.